Иван Ухов: «ЦСКА сейчас готов к сезону на 80%»

Защитник ЦСКА Иван Ухов подвел итоги финальной игры Суперкубка Лиги ВТБ с «Зенитом» (70:71) и оценил текущее состояние команды.

«Расстроен ли я? Да, есть немного... В целом играли хорошо. С учетом того, что кто‑то из ребят присоединился к подготовке к сезону недавно. Какое‑то время, конечно, привыкали друг к другу. В целом выглядели достойно. Сейчас мы нарабатываем связки, что в будущем нам поможет.

На последних секундах мы просто хотели забить. Не буду раскрывать всех тайн нашего тайм-аута, но просто хотели найти открытый бросок.

С учетом того, что есть травмированные, которые пока не могут принять участия, поэтому, наверное, готовы процентов на 80. Будем дальше работать», – заявил Ухов.

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