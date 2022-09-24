Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС – «Мега», «Зенит» против «Партизана»

В Москве сегодня пройдет третий игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС встретится с белградской «Мегой», санкт-петербургский «Зенит» сыграет с белградским .

Шесть команд разбиты на две группы. Победители групп в решающий день сразятся в финальном матче, команды занявшие 2-е места в группах поборются за бронзовые медали, также будет сыгран матч за 5-е место.

лиги ВТБ

Москва

Групповой этап

Группа А

Зенит – Партизан

24 сентября. 19:30

Положение команд: Локомотив-Кубань - 1-1, Партизан - 1-0, Зенит – 0-1.

Группа В

УНИКС – Мега

24 сентября. 17:00

Положение команд: ЦСКА – 2-0, УНИКС – 0-1, - 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Желько Обрадович в Москве, звезды Евролиги в УНИКСе и незнакомый «Зенит». Гайд по Суперкубку Лиги ВТБ