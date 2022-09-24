Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС – «Мега», «Зенит» против «Партизана»

В Москве сегодня пройдет третий игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС встретится с белградской «Мегой», санкт-петербургский «Зенит» сыграет с белградским «Партизаном».
Шесть команд разбиты на две группы. Победители групп в решающий день сразятся в финальном матче, команды занявшие 2-е места в группах поборются за бронзовые медали, также будет сыгран матч за 5-е место.
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
Групповой этап
Группа А
Зенит – Партизан
24 сентября. 19:30
Положение команд: Локомотив-Кубань - 1-1, Партизан - 1-0, Зенит – 0-1.
Группа В
УНИКС – Мега
24 сентября. 17:00
Положение команд: ЦСКА – 2-0, УНИКС – 0-1, Мега - 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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