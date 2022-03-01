Маркелл Фульц вернулся в строй в матче с «Индианой». Он пропустил почти 14 месяцев из-за травмы

Разыгрывающий вернулся в строй в матче с «Индианой» (119:103) в понедельник.

Фульц пропустил почти 14 месяцев после того, как 6 января 2021 года получил разрыв крестообразной связки левого колена во встрече с «Кавальерс».

Маркелл набрал 10 очков (5 из 7 с игры), 2 подбора и 6 передач за 16 минут.

Фульц – 1-й номер драфта 2017 года. В момент первого появления баскетболиста на площадке зрители аплодировали ему стоя.

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