Маркелл Фульц сыграет с «Индианой». Игрок пропустил больше года из-за разрыва крестообразной связки

Защитник вернется в строй и сможет сыграть в ближайшем матче команды с «Индианой».

«Я просто рад иметь возможность быть там, где я сейчас. Столкнувшись с такой травмой, я смог продолжить бороться и смог вернуться на площадку с моими братьями и друзьями. Я благодарен за процесс и путь, через который прошел», – признался игрок.

Фульц получил разрыв крестообразной связки колена 6 января 2021 года и с тех пор не появлялся на площадке.

Первый пик драфта НБА-2017 провел в сумме 123 матча за пять сезонов в лиге. Он набирает 10,9 очка и 4,6 передачи в среднем за карьеру.