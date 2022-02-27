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    Маркелл Фульц сыграет с «Индианой». Игрок пропустил больше года из-за разрыва крестообразной связки

    Теги травмы Орландо НБА Маркелл Фульц Баскетбол

    Защитник «Орландо» Маркелл Фульц вернется в строй и сможет сыграть в ближайшем матче команды с «Индианой».

    «Я просто рад иметь возможность быть там, где я сейчас. Столкнувшись с такой травмой, я смог продолжить бороться и смог вернуться на площадку с моими братьями и друзьями. Я благодарен за процесс и путь, через который прошел», – признался игрок.

    Фульц получил разрыв крестообразной связки колена 6 января 2021 года и с тех пор не появлялся на площадке.

    Первый пик драфта НБА-2017 провел в сумме 123 матча за пять сезонов в лиге. Он набирает 10,9 очка и 4,6 передачи в среднем за карьеру.

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