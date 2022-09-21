Пабло Приджиони против натурализации: «Предпочту проиграть с аргентинцами, чем выиграть с иностранцем»

Главный тренер сборной Аргентины Пабло Приджиони высказался резко против приглашения в национальные сборные натурализованных игроков.

«Я всегда был против натурализации. Пока я в сборной, этому не бывать. В команде не будет даже сотрудника из другой страны.

Когда меня здесь не будет, пусть Федерация принимает решение. Для меня сборная — это самое чистое. У нас уже есть клубные турниры, чтобы соревноваться с игроками со всего мира. И это потрясающе.

Я не против сборных, которые это делают, я против правила. Я предпочту проиграть с нашими игроками, чем пытаться выиграть со спортсменом, который не является аргентинцем. Не думаю, что Лоренцо Браун чувствует майку сборной Испании так же, как Серхио Юль или Руди Фернандес. На этом дискуссия для меня заканчивается», – сказал Приджиони.

Натурализованный защитник помог сборной Испании завоевать золото на прошедшем Евробаскете-2022.

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