Чемпионат Америки. Аргентина в финале одолела Бразилию, США заняли 3-е место

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата Америки 2022 года, взяв верх в финальном матче над командой Бразилии – 75:73.

США заняли 3-е место, победив Канаду в «бронзовом» матче.

Чемпионат Америки

Финал

Бразилия – Аргентина – 73:75 (14:26, 24:22, 22:19, 13:8)

БРАЗИЛИЯ: Бените (18), Сантос (11 + 5 подборов + 9 передач), Уэртас (11).

АРГЕНТИНА: Дек (20 + 7 подборов), Лапровиттола (15 + 8 подборов), Кампаццо (13 + 5 передач).

12 сентября. 2:40

Матч за 3-е место

Канада – США – 80:84 (16:15, 20:14, 21:25, 23:30)

КАНАДА: Абу Киджаб (18), Грэй (15 + 5 подборов + 7 передач), Хенри-Блэйр (15 + 5 подборов).

США: Кларк (18 + 6 подборов), Читэм (16 + 6 подборов), Суорд (11).

11 сентября. 23:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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