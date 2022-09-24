Леброн Джеймс отреагировал на плачущих Федерера и Надаля: «Как же это потрясающе!»

Знаменитый теннисист провел последний матч в карьере. В Кубке Лэйвера швейцарец проиграл парный матч вместе с .

После игры зрители устроили Федереру овацию, которая длилась несколько минут. 20-кратный чемпион «Больших шлемов» в этот момент заплакал, испанский теннисист также не сдержал эмоций.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на слезы теннисных легенд, дав понять, что растроган эпизодом.

«Как же это потрясающе, приятель!! Черт, приятель 😟», – написал Джеймс.

Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы

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