Хавьер Паскуаль: «Пока что мы еще не та команда, которой мы хотим быть»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии команды перед началом выступления на Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Нам нужно восстановиться, потому что уже в пятницу мы начинаем борьбу за . Вообще турнир начинается в четверг, но мы не играем в первый день и потом будем играть три матча подряд. Поэтому нужно быть готовыми к этому турниру как психологически, так и физически. Посмотрим, что нам удастся показать на Суперкубке, но задача – показать хороший баскетбол в первую очередь.

Несмотря на победу в Кубке Кондрашина и Белова, пока что мы еще не та команда, которой мы хотим быть, и нужно прибавлять в очень многих показателях. Но мы постараемся найти себя», – сказал Паскуаль.

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