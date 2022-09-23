Джеймс Ннаджи продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года

Центровой Джеймс Ннаджи (18 лет, 208 см) продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года.

Ннаджи имел предложения от клубов из Европы и Австралии, а также университетов NCAA. Нигериец решил остаться в «Барселоне», несмотря на то, что пока не имеет стабильного места в ротации.

В сообщении на сайте «Барселоны» отмечается, что в сезоне-22/23 Ннаджи продолжит играть за первую и вторую команды. Цель клуба – сделать его игроком основного состава в сезоне-23/24.

В 12 матчах АСВ минувшего сезона Ннаджи набирал 2,2 очка и 1,4 подбора в среднем за игру за 7 минут на площадке. В 13 встречах он набирал 1,8 очка и 1,7 подбора.

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