«Барселона» договорилась о контракте с Майком Тоби

согласовала переход центрового Майка Тоби (27 лет, 213 см).

Об этом сообщает Eurohoops.

Этим летом игрок покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. «Барселона» ранее на длительный срок потеряла Николу Миротича, у которого проблемы с ахиллом.

Американец со словенским паспортом в матчах Еврокубка-21/22 набирал 10,3 очка, 5,7 подбора и 0,6 блок-шота в среднем за игру.

В настоящее время Тоби готовится к Евробаскету-2022 в составе сборной Словении.

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