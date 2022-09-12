Нико Мэннион: «Главная мотивация Джордана Пула – девушки в первом ряду»

Бывший игрок «Уорриорз» во время интервью в полушутливой манере подтвердил версию о том, что защитника калифорнийцев Джордана Пула больше всего вдохновляют красивые девушки, которые приходят на арену.

«Недавно созванивался с Пулом. Рассказал ему, что наблюдал видео, в котором сказано, что Джордан Пул играет так, будто пытается увести у вас девушку! Он в ответ: «Все так и есть. Они приходят на арену с тобой, а уходят со мной». После этого он рассмеялся», – сказал Мэннион.

В плей-офф-2022 Пул набирал 17 очков, а также совершал 3,8 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч.

Считается, что 23-летний игрок претендует на максимальный контракт.

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