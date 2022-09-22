Пол Пирс: «Не вижу в «Лейкерс» реального претендента на чемпионство»

Легенда «Бостона» не верит в шансы на победу в предстоящем сезоне.

«Я не вижу в «Лейкерс» реального претендента на чемпионство.

Во-первых, Леброн стал на год старше. Да, он набирал по 30 очков в среднем за матч, но как долго он сможет это делать? Они хотят заставить его в 37-38 лет выходить и тащить . Он не сможет обойтись без травм. Но тогда кто будет играть? Кто ваши ролевые игроки?» – сказал Пирс в подкасте бывшего одноклубника Кевина Гарнетта.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?