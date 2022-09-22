Пол Пирс: «Не вижу в «Лейкерс» реального претендента на чемпионство»

Легенда «Бостона» Пол Пирс не верит в шансы «Лейкерс» на победу в предстоящем сезоне.
«Я не вижу в «Лейкерс» реального претендента на чемпионство.
Во-первых, Леброн стал на год старше. Да, он набирал по 30 очков в среднем за матч, но как долго он сможет это делать? Они хотят заставить его в 37-38 лет выходить и тащить Энтони Дэвиса. Он не сможет обойтись без травм. Но тогда кто будет играть? Кто ваши ролевые игроки?» – сказал Пирс в подкасте бывшего одноклубника Кевина Гарнетта.
До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?