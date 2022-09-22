«Лейкерс» 30 октября выведут из обращения номер Джорджа Майкана

«Лейкерс» выведут из обращения 99-й номер знаменитого центрового Джорджа Майкана.
Торжественная церемония состоится 30 октября во время домашнего для «озерников» матча с «Денвером».
Майкан – 5-кратный чемпион НБА в составе «Миннеаполис Лейкерс».
Прославленный баскетболист ушел из жизни в июне 2005 года в возрасте 80 лет.
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