«Лейкерс» 30 октября выведут из обращения номер Джорджа Майкана

«Лейкерс» выведут из обращения 99-й номер знаменитого центрового .

Торжественная церемония состоится 30 октября во время домашнего для «озерников» матча с «Денвером».

Майкан – 5-кратный чемпион НБА в составе «Миннеаполис Лейкерс».

Прославленный баскетболист ушел из жизни в июне 2005 года в возрасте 80 лет.

Джордж Майкан – семинарист в очках, ставший первой суперзвездой в баскетболе. Он спас от ранней смерти и «Лейкерс», и всю НБА

Ману Джинобили ввели в Зал славы баскетбола. Он снова оказался в организации, которая ему идеально подходит