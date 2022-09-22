Велимир Перасович: «Нападение УНИКСа было недостаточно эффективным, чтобы рассчитывать на победу»

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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал причины поражения от ЦСКА (71:76) в стартовом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Сегодня показали хорошую самоотдачу, но наше нападение было недостаточно эффективным, чтобы рассчитывать на победу. Мы испытывали проблемы с подбором на своем щите и должны играть более подвижно», – сказал тренер. «Сегодня сыграли недостаточно хорошо, чтобы выиграть. Тем не менее, в четвертой четверти у нас были шансы на победу. Исход встречи сложился из мелочей. Извлечем урок из этого поражения и подойдем во всеоружии к следующему матчу», – отметил новичок УНИКСа Луи Лабери.

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