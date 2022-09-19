Матеуш Понитка: «Не знаю, как много матчей еще проведу в составе сборной Польши»

Форвард Матеуш Понитка признался, что пока не определился с дальнейшими планами по выступлению в составе сборной Польши.

Польша в 2025 году станет одним из организаторов Евробаскета.

«Посмотрим, что произойдет за это время. Я не знаю, как все сложится. Не знаю, как много матчей еще проведу в составе национальной команды. Мне нужно обсудить это с президентом федерации», – сказал Понитка.

На чемпионате Европы этого года поляки дошли до полуфинала и уступили Германии в матче за 3-е место.

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