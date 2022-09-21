Генеральный менеджер «Индианы»: «Майлз Тернер начнет сезон в «Пэйсерс»

Генеральный менеджер «Индианы» Чед Бьюкенен в эфире радиостанции 107.5 The Fan заявил, что будет стартовым центровым «Пэйсерс» в день открытия сезона.

Таким образом, Бьюкенен опроверг слухи о возможном обмене Тернера. Сообщалось о серьезном интересе к центровому со стороны «Лейкерс».

В прошлом сезоне Тернер провел 42 матча, набирая в среднем 12,9 очка, 7,1 подбора и 2,8 блок-шота.

Самый интересный контракт лета в НБА – не Харден, не Эйтон и не Зайон. Он у новичка «Индианы» из второго раунда