Майлз Тернер хочет получать более 20 млн долларов в год

Центровой «Индианы» рассчитывает на повышение заработной платы при заключении нового контракта.

Нынешнее соглашение Тернера с «Пэйсерс» заканчивается следующим летом. Игрок получит 18 миллионов долларов за предстоящий сезон.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, центровой хочет зарабатывать более 20 миллионов в год.

Тернер фигурирует в слухах о возможном обмене в «Лейкерс» на , однако стороны не могут договориться о сумме компенсации.

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