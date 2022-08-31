Майлз Тернер хочет получать более 20 млн долларов в год

Теги Индиана НБА Расселл Уэстбрук Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер рассчитывает на повышение заработной платы при заключении нового контракта.

Нынешнее соглашение Тернера с «Пэйсерс» заканчивается следующим летом. Игрок получит 18 миллионов долларов за предстоящий сезон.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, центровой хочет зарабатывать более 20 миллионов в год.

Тернер фигурирует в слухах о возможном обмене в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука, однако стороны не могут договориться о сумме компенсации.

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