Станислав Еремин: «Сборная России могла бы рассчитывать на выход в плей-офф этого Евробаскета»

Глава тренерского совета РФБ, экс-тренер ЦСКА и УНИКСа предположил, какого результата могла добиться сборная России на Евробаскете-2022.

«Наша команда могла бы рассчитывать на выход в плей-офф. То, что сборная России не участвовала в таком большом форуме – трагедия для нашего баскетбола и потеря для европейского.

Наши команды были всегда уважаемые, с ними считались. Преподнести сюрприз мы умели. Другой момент: европейский баскетбол сделал большой шаг вперед. Посмотрите, даже такие команды, как Эстония, Финляндия, Польша, поднялись. А мы, к сожалению, оторваны от большого баскетбола», – сказал Еремин.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров