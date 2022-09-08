Команды Вембаньямы и Хендерсона проведут два товарищеских матча в октябре

Кандидаты на выбор под высоким номером на драфте-2023 ( ) и Скут Хендерсон («Игнайт») в октябре дважды сойдутся в товарищеских матчах.

«Метрополитан» и «Игнайт» сыграют 4 и 6 октября в Лас-Вегасе.

Эксперты прогнозируют, что французский «большой» Вембаньяма будет выбран под 1-м номером, американский разыгрывающий Хендерсон претендует на 2-й номер.

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