Виктор Вембаньяма вырос до 223 см, размах рук – 244 см

Претендент на первый номер драфта НБА 2023 года продолжает расти.

Форвард ранее был заявлен с параметрами 7 футов и 2 дюйма (218 см). Нынешний рост Вембаньямы босиком составляет 7 футов и 4 дюйма (223 см).

Кроме того, рассчеты показали, что размах рук 18-летнего баскетболиста имеет протяженность 8 футов (244 см).

«Метрополитан» планирует сыграть с командой G League Ignite в Лас-Вегасе 4 и 6 октября. В этих матчах Вембаньяма встретится другими претендентами на первый пик драфта-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича