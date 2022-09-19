Агент Обрад Фимич: «Натурализовать Брауна – личная идея Скариоло»

Обрад Фимич, официальный представитель , поделился впечатлениями от Евробаскета-2022, победителем которого стала возглавляемая итальянским тренером сборная Италии.

«Серджо в очередной раз продемонстрировал свой феноменальный уровень. Доказал, что по праву находится в элите европейских тренеров. Считаю, это его лучший турнир во главе сборной Испании, учитывая, что в распоряжении тренера был довольно скромный состав. Не зря Хорхе Гарбахоса назвал его лучшим тренером национальных сборных в мире. Хорхе играл под руководством Серджо, а сейчас стал его руководителем. Поэтому он понимает о чем говорит.

Если вспомним финальный матч в Берлине, то испанцы продемонстрировали отличную защиту. Французы долгое время не могли найти никакого решения в атаке, хотя в своем составе имели таких мастеров, как Фурнье, Эртель, Гобер... Потом попытались вернуться в игру, но Испания уверенно контролировала ход встречи. Серджо прекрасно управлял своей командой, делал своевременные замены.

Натурализовать Брауна – личная идея Скариоло. Многие были против, он подвергся критике общественности, но в итоге это решение сработало на все 100%. Лоренцо провел лучший турнир в карьере, отплатил тренеру за доверие», – сказал Фимич.

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других