Эксперт Джейк Фишер: «В НБА считают, что локаута не будет. На карту поставлена слишком большая сумма»

Эксперт Bleacher Report Джейк Фишер рассказал о господствующем в НБА мнении по поводу нового коллективного соглашения и возможного локаута.

«О переговорах по поводу нового коллективного соглашения. Минувшим летом я наблюдал массу публичных дискуссий о возможном локауте. Но такая большая сумма поставлена на карту для всех – НБА, команд, игроков.

Если брать мнение каждого деятеля лиги со знанием ситуации, с которыми я недавно общался, то могу сказать, что они все уверены – условия сделки будут согласованы», – написал Фишер.

В декабре в НБА установлен дедлайн на то, чтобы выйти из текущего соглашения перед сезоном-23/24. Высока вероятность, что эта опция будет использована.

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