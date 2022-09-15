Адам Сильвер: «Не могу отобрать «Санз» у Роберта Сарвера, в НБА у владельцев особые права»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал итоги расследования в отношении владельца «Санз» и «Меркьюри» .

Лига подтвердила, Сарвер допускал сексистские и расистские высказывания. Предприниматель отстранен от участия в делах обоих клубов на один год, а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

Решение лиги вызвало неоднозначную реакцию общественности. Нынешние и бывшие сотрудники «Финикса» недовольны легким наказанием для Сарвера.

«В лиге особые права для того, кто владеет командой НБА, а не для того, кто является ее сотрудником. Даже не знаю, как рассчитать для сотрудника эквивалент штрафа 10 миллионов долларов и отстранения на один год. Я могу наложить санкции, что я и сделал, но не имею права отобрать команду у влалельца» – заявил Сильвер.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?