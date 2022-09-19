Шакил О′Нил: «Постоянно говорю Шарифу, что ему не стать мной. Нужен собственный стиль»

Член Зала славы ′Нил рассказал о совете, который он часто дает старшему сыну Шарифу.

«Постоянно говорю Шарифу, что ему не стать мной. Не позволяй людям говорить, что ты – это я, потому что это не так. Твой папаша – псих, сумасшедший. Идиот. Твой папаша был монстром на площадке. Ты другой. Развивай свою игру. Нужен собственный стиль, работай над этим. Это удача и проблема одновременно, что тебе жить с этим именем. Но прокладывай собственный путь. Надеюсь, это поможет снять давление», – заявил Шак.

Шариф проведет сезон-22/23 в команде молодых талантов «Ингайт», которая выступает в Лиге развития НБА.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь