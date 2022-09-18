Германия впервые за 17 лет стала призером Евробаскета

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Сборная Германии завоевала брозновые медали на домашнем Евробаскете-2022.

В матче за третье место немецкая команда обыграла сборную Польши (82:69). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Деннис Шредер – 26 очков и 6 передач.

В последний раз Германии удавалось войти в тройку призеров чемпионата Европы в 2005 году. Тогда немецкая команда, ведомая легендарным Дирком Новицки, взяла «серебро» Евробаскета.

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