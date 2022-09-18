Рафаэль Надаль поддержал сборную Испании перед финалом Евробаскета

Испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль накануне финала Евробаскета-2022 записал видеоролик в поддержку сборной Испании.

«Вперед!» – написал теннисист.

В воскресенье, 18 сентября, в Берлине состоится финальный матч чемпионата Европы между сборными Испании и Франции.

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