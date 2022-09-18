Руди Гобер – о вылете Словении, Греции и Сербии: «В одном матче может случиться что угодно»

Центровой сборной Франции и «Миннесоты» высказался о неожиданном вылете сборных Словении, Греции и Сербии в плей-офф Евробаскета-2022.

«Я был впечатлен игрой сборной Польши. Известно, что любая команда и любой игрок способны совершить что угодно в любое время. Но я был действительно впечатлен. Словения отыгралась и вышла вперед, но Польша не сдалась. Они продолжали играть, набирать очки и сумели добиться победы. Это говорит о многом.

Но характер их команды многое говорит о баскетболе и спорте. Все возможно. И в этом вся прелесть.

В одном матче может случиться все, что угодно. Это не серия плей-офф, когда вы проводите с одной и той же командой до семи матчей. Это всего один матч. Если игроки одной из команд сегодня в ударе, может произойти что угодно. Мы уже видели это на этом турнире. Мы тоже чуть не проиграли дважды», – сказал француз.

Евробаскет – это сенсации каждый день. Теперь вот и Лука Дончич отлетел от поляков