Шэннон Шарп: «Ирвинг тратит время Дюрэнта на какую-то ерунду»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг негативно влияет на зведного одноклубника Кевина Дюрэнта.
«Кайри просто хочет быть Кайри. Он пытается казаться мудрецом, чтобы люди думали, что он должен преподавать в Гарварде. Но этот человек просто действует мне на нервы. Он просто раздражает меня.
Если ты хочешь этим заниматься, не трать впустую деньги Кей Ди и других людей. Иди и создай то, что позволит тебе заниматься всеми этими теориями заговора. Запусти подкаст и оставь нас в покое.
Мне нравится думать, что большинство игроков хотят выиграть чемпионат. Я знаю, что Кей Ди пытается выиграть титул, а этот человек тратит время Кей Ди на какую-то ерунду», – заявил Шарп.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе