Шэннон Шарп: «Ирвинг тратит время Дюрэнта на какую-то ерунду»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что разыгрывающий негативно влияет на зведного одноклубника .

«Кайри просто хочет быть Кайри. Он пытается казаться мудрецом, чтобы люди думали, что он должен преподавать в Гарварде. Но этот человек просто действует мне на нервы. Он просто раздражает меня.

Если ты хочешь этим заниматься, не трать впустую деньги Кей Ди и других людей. Иди и создай то, что позволит тебе заниматься всеми этими теориями заговора. Запусти подкаст и оставь нас в покое.

Мне нравится думать, что большинство игроков хотят выиграть чемпионат. Я знаю, что Кей Ди пытается выиграть титул, а этот человек тратит время Кей Ди на какую-то ерунду», – заявил Шарп.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе