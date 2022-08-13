«Виртус» этим летом не отпустил Милоша Теодосича в «Црвену Звезду»

Разыгрывающий Милош Теодосич этим летом мог перейти из «Виртуса» в , но итальянский клуб не отпустил 35-летнего игрока.

По словам президента «Звезды» Небойши Ковича, у сербской команды была договоренность с Теодосичем о контракте на сезон-22/23.

«Я долго общался с Теодосичем, нам удалось договориться почти обо всем, что касается его перехода в «Звезду». Но сказал «нет», потому что это не входило в их планы и осложнило бы их положение, а также потому что их болельщики любят Милоша», – заявил Кович.

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