Лука Дончич – о вылете с Евробаскета: «Я подвел Словению, это моя вина»

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Лидер сборной Словении Лука Дончич взял на себя ответственность за поражение команды в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 против сборной Польши (87:90).

«Возможно, я не был готов на сто процентов, мне сделали укол, но не в этом дело. Я играл ужасно. Я подвел свою команду. Я подвел всю страну, которая нас поддерживала. Это моя вина. Я проанализирую этот матч и стану лучше», – сказал Дончич.

Разыгрывающий «Далласа» пропустил тренировку словенской сборной накануне матча с Польшей. Он был замечен с ледяным компрессом на правой лодыжке.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера

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