Германия проведет матч против Греции в полном составе

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Сборная Германии, как ожидается, проведет матч 1/4 финала плей-офф Евробаскета против Греции в полном составе.

Выход на площадку Франца Вагнера (голеностоп), Ника Уайлер-Бэбба (плечо) и Йоханнеса Фойгтманна (простуда) находился под вопросом. Баскетболисты пропустили тренировку в понедельник, но вернулись в общую группу во вторник.

Встреча Германия – Греция состоится сегодня (21:30 мск) и станет второй в программе игрового дня.

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