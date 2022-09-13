Германия проведет матч против Греции в полном составе

Сборная Германии, как ожидается, проведет матч 1/4 финала плей-офф Евробаскета против Греции в полном составе.
Выход на площадку Франца Вагнера (голеностоп), Ника Уайлер-Бэбба (плечо) и Йоханнеса Фойгтманна (простуда) находился под вопросом. Баскетболисты пропустили тренировку в понедельник, но вернулись в общую группу во вторник.
Встреча Германия – Греция состоится сегодня (21:30 мск) и станет второй в программе игрового дня.
Перформансы суперзвезд, судейские скандалы и провальная организация. Что происходит на Евробаскете-2022