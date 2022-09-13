Серджо Скариоло – о Маркканене: «Самый сложный оппонент, к которому мне приходилось готовиться»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло отдал должное сопернику по 1/4 финала плей-офф Евробаскета Финляндии и ее лидеру .

«С учетом стиля игры Маркканена это самый сложный оппонент, к которому мне приходилось готовиться.

Готовиться к этому матчу очень непросто. Соперник играет оригинально и нетипично, очень эффективно, разбирать их тактически очень сложно. У них пять шутеров, звезда мирового уровня, они чаще и лучше бросают 3-очковые, чем бегут в быстрые атаки.

Проблема еще и в том, что нельзя просто сосредоточиться на сдерживании Маркканена, держать надо всех, у них полно снайперов, даже если не брать Сасу Салина и , которые великолепны в этом аспекте», – заявил Скариоло.

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