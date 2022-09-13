Деннис Шредер – о противостоянии с Яннисом: «Мы готовы»

Лидер сборной Германии Деннис Шредер рассказал о настрое команды на матч 1/4 финала плей-офф Евробаскета с Грецией.

«Нам нравится быть в четвертьфинале, соперничать с лучшими. Конечно, Яннис один из лучших на турнире, но мы готовы. Мы хорошо тренировались, у нас хорошее настроение.

Нам нужно быть сосредоточенными после каждого попадания. Яннис может убежать в отрыв против троих или четверых игроков. Нам нужно отработать всей командой и поддерживать дисциплину. Если мы заставим соперника играть позиционное нападение, то будет здорово, такой баскетбол Греции дается хуже.

Многие здесь находятся вместе с семьями, проводят время с ними или же мы отправляемся куда-то покушать всей командой, или играем в карты, в Call of Duty на приставке. Мне еще нравятся нарды. Раньше в сборной не было такой химии, но этим летом все иначе», – заявил Шредер.

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