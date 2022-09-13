Стефен Карри: «Сильно жалею, что не бойкотировал матч против «Клипперс» после расистских высказываний Стерлинга»

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри признался, что считает ошибочным решение не бойкотировать пятый матч серии плей-офф против «Клипперс» в 2014 году, когда в сети появилась запись с расистскими высказываниями владевшего на тот момент клубом Дональда Стерлинга.

«Одно из моих самых больших сожалений – то, что я тогда не бойкотировал игру. Момент, когда у нас была возможность оказать гораздо большее воздействие, чем любыми заявлениями», – заявил Карри.

По словам Карри, он принял решение Криса Пола и других игроков «Клипперс», которые в знак протеста надели разминочные футболки с логотипом наизнанку и оставили их в середине площадки перед игрой.

Комиссар НБА Адам Сильвер после разбирательства принял решение о пожизненной дисквалификации Стерлинга.

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

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