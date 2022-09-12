Горан Драгич: «Иногда думаю: «Боже мой, почему я должен снова через это проходить?»

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич после победы над Бельгией (88:72) в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022 рассказал о своих физических и психологических нагрузках, но признался, что не жалеет о решении в последний раз выступить за национальную команду.

«Когда мы побеждаем, мне кажется, что я принял правильное решение.

Но когда возвращаюсь в свой номер и все тело болит, иногда я думаю: «Боже мой, почему я должен снова через это проходить?»

Но оно того стоит. Я получаю большое удовольствие. Мне кажется, что у нас лучшая команда, у нас лучшие партнеры по команде, наша командная химия на высшем уровне, и все наслаждаются успехом», – сказал 36-летний Драгич.

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