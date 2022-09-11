Дэрил Мэйкон – об УНИКСе: «Мы только изучаем систему и притираемся друг к другу»

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Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон после поражения от «Самары» (71:78) в полуфинале предсезонного Кубка Хайретдинова отметил, что казанская команда еще не наладила командную химию.

«Мы играли с перепадами. «Самара» убежала, а мы изо всех сил старались вернуть лидерство, но нам это так и не удалось.

Очевидно, что мы только изучаем систему и притираемся друг к другу. Впереди у нас еще много работы. Но полагаю, что у нас все будет хорошо, как только наладим командную химию», – передает слова американца официальный сайт УНИКСа.

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