Лоренцо Браун: «В прошлом сезоне в УНИКСе я ощутил, что такое сплоченная команда. В сборной Испании я чувствую то же самое»

Защитник сборной Испании Лоренцо Браун прокомментировал победу над Литвой в 1/8 финала плей-офф (102:94 ОТ).

«Я очень благодарен своим партнерам по команде, которые постоянно говорили мне, чтобы я не останавливался. Здорово, когда партнеры тебя поддерживают. Как новичок, я чувствовал, что они мои братья.

В прошлом сезоне, выступая за , я ощутил, что такое сплоченная команда. И в сборной Испании я чувствую то же самое, хоть и пришел сюда совсем недавно. Меня приняли как своего. Я обычный американец, а эти ребята говорят по-испански. Я учусь каждый день. Мне плевать, что говорят вокруг», – сказал Браун.

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