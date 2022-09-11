Премьер-министр Испании: «Наша команда не переставала верить в победу. Вы невероятны»

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на победу национальной сборной над Литвой в 1/8 финала плей-офф (102:94 ОТ).

«Замечательная игра! Наша команда не переставала верить в победу вплоть до дополнительного времени.

Вы невероятны, и вы преподали урок целеустремленности и командной работы. Вы вышли в четвертьфинал и подняли испанский баскетбол на вершину», – написал политик в Twitter.

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