Тим Хардуэй: «Run TMC. Мы опередили свое время»

Легенда «Голден Стэйт» в своей речи во время церемонии введения в Зал славы упомянул бывших партнеров по команде Митча Ричмонда и .

«Run TMC. Мы были легендарными.

Когда я пришел в , эти два парня научили меня всему – как быть профессионалом, как заботиться о себе. Они спрашивали меня: «Тим, насколько великим ты хочешь стать?» Малли и Рок сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Run TMC. Мы опередили свое время.

Крис, Митч, вы всегда были моей семьей. Мы проходили через все вместе, выступая за «Уорриорз». Я дорожу теми годами, и я дорожу нашей дружбой», – сказал Хардуэй.

Трио Хардуэя, Ричмонда и Маллина, провело вместе всего два сезона (1989-1991), но вошло в историю НБА как одно из самых результативных и получило прозвище Run TMC.

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