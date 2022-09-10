Джинни Басс: «Леброн может связаться со мной в любое время. Он понимает, что его ценят в «Лейкерс»

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Владелец «Лейкерс» Джинни Басс рассказала о том, насколько ценен для клуба форвард Леброн Джеймс.

В межсезонье-2022 Джеймс продлил контракт с «озерниками» на 2 года.

«У нас с Леброном есть линия связи, он знает, что может связаться со мной в любое время, равно как и я с ним. Мне кажется, он должен понимать, что его ценят.

Сама я точно ценю то, что он подписал продление контракта, чтобы остаться с нами и продолжать быть лидером «Лейкерс». Он потрясающий лидер как на площадке, так и за его пределами. Нам повезло, что Леброн стал игроком «Лейкерс». Хочу, чтобы он завершил карьеру игроком «Лейкерс», – заявила Басс.

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