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«Панатинаикос» на ближайшее время лишился Янниса Папапетру (вирус) и Лоренцо Брауна (бедро)

«Панатинаикос» продолжает испытывать проблемы с составом.

К списку недоступных игроков присоединились защитник Лоренцо Браун и форвард Яннис Папапетру. У Брауна начались спазмы в задней поверхности бедра. Папапетру был госпитализирован с вирусным заболеванием.

Греческий клуб продолжает безупречную победную серию в чемпионате Греции, но разгромное поражение в Евролиге от Анадолу Эфеса в пятницу (67:93) стало для действующего чемпиона 4-м за 5 последних матчей.

Браун набирает 8,3 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи в среднем в матчах европейского клубного турнира. В активе Папапетру 4 очка и 1,6 подбора за 13,5 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoПанатинаикос
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logoАнадолу Эфес
травмы
Яннис Папапетру
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