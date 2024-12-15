Велимир Перасович о победе над «Пари НН»: «Провели одну из лучших игр в этом сезоне»

Велимир Перасович заявил, что УНИКС показал одну из лучших игр в матче с «НН».

«Прежде всего скажу, что мы провели одну из лучших игр в этом сезоне.

С самого начала показали хороший уровень защиты, даже несмотря на то, что соперник забивал. Во второй половине обе команды сбавили обороты, но разница в счете была значительной, и мы смогли ее сохранить.

Благодаря этой победе поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Тем не менее, дважды проиграли «Локомотиву-Кубань», и, на мой взгляд, их преимущество сохраняется. Однако если продолжим в том же духе, у нас есть отличный шанс хорошо завершить сезон.

Я всегда говорил, что в этом турнире ключевым является то, как мы подходим к плей-офф. Очевидно, что четыре команды финишируют на первых позициях, и важно дождаться нужного момента и быть готовыми ко всему в плей-офф. Мы работаем в этом направлении», – сказал главный тренер УНИКСа .