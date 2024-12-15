Дион Уэйтерс про слухи о вражде с Кайри Ирвингом: «Между нами никогда не было физической стычки, ни разу»

Дион Уэйтерс прояснил слухи о вражде с Кайри Ирвингом.

«Сейчас Кайри скажет, что мы никогда не ссорились. Игроки могут не сходиться во взглядах, находясь на площадке, или могут быть расстроены, это может быть проигрыш или что-то еще, но между нами никогда не было физической стычки, ни разу.

Клянусь своей жизнью и жизнью своих детей, я даже не знаю, как это вообще вышло, потому что после того матча у нас был спор, но я даже не спорил с ним», – рассказал бывший игрок НБА .