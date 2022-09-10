Интерес «Селтикс» к Кармело Энтони преувеличен, клуб не планирует подписывать ветерана до начала сезона

не собирается подписывать свободного агента до начала сезона-22/23.

Об этом сообщает обозреватель Mass Live Брайан Робб со ссылкой на несколько источников.

Ранее появилась информация, что «Селтикс» и 38-летний форвард проявляют взаимную заинтересованность в подписании контракта, а переговоры между сторонами продвигаются.

Как пишет Робб, интерес «Бостона» к Энтони преувеличен, в клубе довольны теми вариантами замены травмированному Данило Галлинари, которые уже имеются в распоряжении тренеров.

Отмечается, что «Селтикс» еще могут внести изменения в состав до старта тренировочного лагеря, но вариант с Энтони на данном этапе не является приоритетным. По ситуации такое подписание не исключается уже по ходу регулярки, если у команды возникнут проблемы в атаке, а форвард будет оставаться свободным агентом.

В прошлом сезоне Кармело выступал за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за игру.

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