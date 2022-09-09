Серджо Скариоло: «Литва – это не тот соперник, с которым ты обычно встречаешься в 1/8 финала»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло признался, что его команде не повезло попасть на Литву в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022.

«Это не тот соперник, с которым вы обычно встречаетесь в 1/8 финала. Это соперник, с которым обычно встречаешься в полуфинале.

До начала турнира Литва входила в пятерку лучших сборных, верно? Хоть мы и выиграли группу, нам не повезло. Постараемся сделать все возможное», – сказал Скариоло.

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