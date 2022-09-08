Хоэль Парра: «Испания всегда борется за победу. Постараемся пройти как можно дальше»

Легкий форвард сборной Испании Хоэль Парра подвел итоги выступления обновленной команды на групповом этапе -2022.

Испанцы стали первыми в группе А и в 1/8 финала плей-офф сыграют с Литвой.

«Мы приехали на Евробаскет бороться и побеждать. Мы Испания, мы всегда боремся за победу, это в нашей ДНК. Первая задача выполнена. Теперь мы отправляемся в Берлин.

Мы еще не выполнили все поставленные цели, процесс идет. Заняли первое место в группе, это правда, но надо сохранять концентрацию. Постараемся пройти как можно дальше», – заявил Парра.

Grateful Dead + 🏀 = 💛💚❤️. Благодарные мертвецы, которым баскетбол обязан по гроб жизни