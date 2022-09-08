Товарищеские матчи. «Зенит» уступил «Бурсаспору», «Енисей» играет с «Тюрк Телекомом»

Петербургский «Зенит» проиграл турецкому «Бурсаспору» в матче предсезонного турнира Turkish Riviera в Анталье.
«Енисей» встречается с «Тюрк Телекомом».
Товарищеский матч
Бурсаспор – Зенит – 81:79 (24:20, 21:18, 18:22, 18:19)
ЗЕНИТ: Уимбуш (14), Карасев (13), Соломон (11 + 5 подборов), Томассон (10).
8 сентября. 17.30
Тюрк Телеком — Енисей
8 сентября. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время матчей – московское.
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