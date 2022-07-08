Джейсон Кидд заявил, что Джавейл Макги будет стартовым центровым «Далласа»

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд в интервью во время Летней лиги заявил, что Джавейл Макги, безусловно, будет стартовым центровым команды в следующем сезоне.
Макги перешел из «Финикса» в «Даллас» на правах свободного агента. Стороны договорились о подписании трехлетнего контракта на 20,1 млн долларов.
Также «Мэверикс» приобрели центрового Кристиана Вуда в результате обмена с «Рокетс».
Макги – трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс». Прошлый сезон центровой провел в «Финиксе», где набирал в среднем 9,2 очка и 6,7 подбора.
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