Джейсон Кидд заявил, что Джавейл Макги будет стартовым центровым «Далласа»

Главный тренер в интервью во время Летней лиги заявил, что , безусловно, будет стартовым центровым команды в следующем сезоне.

Макги перешел из «Финикса» в «Даллас» на правах свободного агента. Стороны договорились о подписании трехлетнего контракта на 20,1 млн долларов.

Также «Мэверикс» приобрели центрового в результате обмена с «Рокетс».

Макги – трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс». Прошлый сезон центровой провел в «Финиксе», где набирал в среднем 9,2 очка и 6,7 подбора.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов