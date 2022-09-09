Шакил О’Нил: «Шак не мог бы играть в современной НБА? Я уже играю, мое имя – Яннис Адетокумбо»

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Член Зала славы, прославленный центровой Шакил О’Нил не согласен с теми, кто считает, что он не смог бы сполна проявить себя в современном баскетболе.

О’Нил заявил, что действовал бы в стиле форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо, который в 2021 году привел команду к чемпионскому титулу.

«Я бы с радостью играл в нынешней НБА. Привнес бы в лигу физический аспект. Привнес бы габариты, атлетизм. Не говорите «Шак не способен играть в эту эпоху». Я уже играю, мое имя – Яннис Адетокумбо», – заявил О’Нил.

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