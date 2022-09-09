Шакил О’Нил: «Шак не мог бы играть в современной НБА? Я уже играю, мое имя – Яннис Адетокумбо»

Член Зала славы, прославленный центровой Шакил О’Нил не согласен с теми, кто считает, что он не смог бы сполна проявить себя в современном баскетболе.
О’Нил заявил, что действовал бы в стиле форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо, который в 2021 году привел команду к чемпионскому титулу.
«Я бы с радостью играл в нынешней НБА. Привнес бы в лигу физический аспект. Привнес бы габариты, атлетизм. Не говорите «Шак не способен играть в эту эпоху». Я уже играю, мое имя – Яннис Адетокумбо», – заявил О’Нил.
Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?