Ронен Гинзбург: «Матч против Израиля будет еще более волнительным, потому что это моя родная страна»

Главный тренер сборной Чехии израильтянин Ронен Гинзбург отметил, что решающий матч против сборной Израиля будет иметь для него особое значение.

«Это ключевой матч, к тому же против моей родной страны, поэтому он будет еще более волнительным.

Но теперь я живу здесь и люблю Чехию. Как только начнется матч, эмоции должны уйти в сторону. Я родился в Израиле, но в конце концов, главное – это баскетбол, и мы должны победить», – сказал Гинзбург.

Гинзбург родился в Израиле, но в 2020 году получил чешское гражданство и тренирует национальную команду с 2013-го.

В матче между Чехией и Израилем определится последний участник плей-офф от группы D.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад